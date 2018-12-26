На базе УрФУ планируют открыть научно-образовательный центр нейротехнологий
В следующем году на базе Уральского федерального университета может появиться научно-образовательный центр. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета вуза.
- Университет должен активно включиться в реализацию региональной составляющей национальных проектов. Это станет мощным импульсом для его развития, - сказал губернатор Евгений Куйвашев. - Мы в Свердловской области утвердили 50 проектов. Я считаю, что активная интеграция университета в их реализацию необходима.
Уральский НОЦ будет работать по направлениям: производственные технологии, новые материалы, энергетика, нейротехнологии и реализация проекта «Умный регион».