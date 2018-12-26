2018-12-26T12:53:37+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков

По итогам 11 месяцев 2018 года
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 11 месяцев 2018 года, согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».

Всего Банком за этот период было выдано более 13 тысяч кредитов на сумму 28,2 миллиарда рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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