На Урале по суд пойдут тюремный надзиратель и зэки, пытавшие по его указу сокамерников

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-26T12:47:06+03:00

В зависимости от роли и степени участия злоумышленников обвиняют по шести статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Издевательства в колонии длились два года

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На Урале будут судить бывшего замначальника новолялинской колонии и пять осужденных, которые по указу надзирателя устраивали пытки.

В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в систематических побоях, действиях сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, умышленном причинение тяжкого вреда, вымогательстве и превышении должностных полномочий.

Пытки длились в колонии два годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, в октябре 2015 года экс-замначальника дал одному из осужденных указание поиздеваться над другим заключенным. Впоследствии жертва также подверглась преступлению против половой свободы.

Кроме того, в декабре 2014-го четверо зэков по поручению администрации колонии регулярно истязали троих осужденных-новичков. «Активисты» избивали их, заставляли ходить на корточках «гусиным шагом», стоять в «полуприсяде», мыть пол, не сбигая ног.

Больше всех доставалось заключенным-новичкамФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Также они заводили трех потерпевших в душевую и, удерживая за руки и за ноги, вставляли в рот резиновый шланг, из которого шла холодная вода. Параллельно жертв поливая из ведер на голову холодной водой, тем самым препятствуя в течение длительного времени процессу дыхания. При этом они требовали от вновь прибывших осужденных беспрекословного выполнения требований, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовные дела переданы в суд.