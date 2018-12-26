2018-12-26T12:25:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге застройщика, возводящего крупный ЖК, наказали за загрязнение реки

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Директор компании-подрядчика оштрафован на 10 тысяч рублейДиректор компании-подрядчика оштрафован на 10 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская природоохранная прокуратура уличила крупного застройщика в нарушении природоохранного законодательства.

Компания ООО «ЖК Клевер Парк» возводила одноименный жилой комплекс, наняв в качестве подрядчика фирму ООО «АВ-Неруд». Именно ее рабочие сливали излишки воды из котлована, расположенного на стройплощадке, прямо в реку Исеть.

- Также установлено, что для сообщения между строительными площадками жилого комплекса, расположенными на правом и левом берегах реки, подрядчик установил временный технологический мост. При этом произведенная отсыпка береговой линии сильно сузила русло Исети, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В адрес застройщика и подрядчика прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения. По итогам сброс в реку прекращен. ООО «Клевер парк» заключил договор с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» на прием сточных вод в центральную систему ливневой канализации. Подрядчик в свою очередь организовал проектировку моста большей длины, что приведет береговую линию Исети в первоначальное состояние.

Однако наказания строителям избежать не удалось. Инженеру производственно-технического отдела ООО «ЖК Клевер Парк» объявлено замечание, производителю работ, начальнику участка и мастеру ООО «АВ-Неруд» - выговоры.

Директор компании-подрядчика оштрафован на 10 тысяч рублей.

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