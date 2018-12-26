2018-12-26T12:02:14+03:00
Общество

Ограждения у сквера Попова в Екатеринбурге уберут только после Нового года

Рабочие не успели завершить ремонт до 25 декабря
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
На стройплощадке до сих пор стоят кубы плитки.На стройплощадке до сих пор стоят кубы плитки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В среду, 25 декабря, одним отремонтированным сквером в нашем городе должно было стать больше. Предполагалось, что новизной и лоском засияет сквер у памятника изобретателю радио Александру Попову, что под боком Главпочтамта. В начале октября его огородили глухим забором. Среди прочего до 25 декабря рабочие должны были переложить тротуарную плитку, переделать газоны, оборудовать новые светильники, устроить "световой фонтан". Однако 26 декабря забор все еще огораживает сквер. Более того, работы там продолжаются. В мэрии уверяют, что просто времени не хватило, из-за чего пришлось сместить график.

- Планируем завершить работы до Нового года, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Демонтаж ограждения планируем провести уже после Нового года.

В мэрии обещают, что все работы по ремонту сквера будут завершены в ближайшие дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии обещают, что все работы по ремонту сквера будут завершены в ближайшие дни.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограждение стройплощадки уберут лишь после праздников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограждение стройплощадки уберут лишь после праздников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков
На Урале по суд пойдут тюремный надзиратель и зэки, пытавшие по его указу сокамерников
В Екатеринбурге застройщика, возводящего крупный ЖК, наказали за загрязнение реки
Куйвашев назвал причину, по которой Шипулин завершил карьеру
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек
В мэрии Екатеринбурга рассказали, где парковаться гостям Ледового городка
Свердловские дорожники за сутки спасли 10 водителей, застрявших в мороз на трассах
На Урале задержали банду, которая украла лизинговые иномарки на 25 миллионов рублей
В Екатеринбурге отправили в колонию дебошира, избившего водителя «скорой»
ФК «Урал» усилился защитником сборной Белоруссии
В Березовском осудили строителей, которые сожгли напарника, замахнувшегося на них топором
У нижнетагильского автослесаря за долги забрали шиномонтажку
Праздничная подсветка проспекта Ленина обойдется Екатеринбургу в 800 тысяч рублей
Под Каменск-Уральским фура с 17-ю тоннами газа протаранила ВАЗ
Мэрия наказала автопредприятие, кондуктор которого оскорбила инвалида по зрению
В Екатеринбурге жители четырех домов остались в мороз без отопления
Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Екатеринбурга
В Екатеринбурге уничтожили полтонны мяса
За два часа никто не остановился: в Тугулыме полицейские спасли замерзающего на трассе ГАЗелиста
Завтра в Екатеринбурге исчезнут ЕТТУ и МОАП
В Ирбите отправили за решетку мужчину, расстрелявшего земляка и его беременную жену
«Политика для него открыта»: Депутаты о завершении спортивной карьеры Антона Шипулина
Дело поджигателя храма на Ганиной Яме передано в суд
В столкновении на ЕКАДе пострадал ребенок и трое взрослых
На Урале пенсионерка отсудила у бизнесмена 40 тысяч за сломанную в магазине руку
Гордума Екатеринбурга проголосовала против повышения зарплаты мэру
Уралец, отстаивая пьяного брата за рулем, пять раз ударил полицейского ножом