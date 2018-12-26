Ограждения у сквера Попова в Екатеринбурге уберут только после Нового года

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-26T12:02:14+03:00

На стройплощадке до сих пор стоят кубы плитки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В среду, 25 декабря, одним отремонтированным сквером в нашем городе должно было стать больше. Предполагалось, что новизной и лоском засияет сквер у памятника изобретателю радио Александру Попову, что под боком Главпочтамта. В начале октября его огородили глухим забором. Среди прочего до 25 декабря рабочие должны были переложить тротуарную плитку, переделать газоны, оборудовать новые светильники, устроить "световой фонтан". Однако 26 декабря забор все еще огораживает сквер. Более того, работы там продолжаются. В мэрии уверяют, что просто времени не хватило, из-за чего пришлось сместить график.

- Планируем завершить работы до Нового года, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Демонтаж ограждения планируем провести уже после Нового года.

В мэрии обещают, что все работы по ремонту сквера будут завершены в ближайшие дни.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограждение стройплощадки уберут лишь после праздников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ