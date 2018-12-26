2018-12-26T12:00:00+03:00
Спорт

Куйвашев назвал причину, по которой Шипулин завершил карьеру

Глава региона хорошо знаком с биатлонистом
Олег Галимов
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Недавно Шипулина обвинили в употреблении допингаНедавно Шипулина обвинили в употреблении допингаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о решение Антона Шипулина завершить карьеру.

- Мой друг, прославленный биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Главная причина - бесконечная нервотрепка, которую устроили спортсмену в связи с «допинговыми скандалами». При том, что никаких подозрений по поводу Антона не подтвердилось. Просто намеренно портили нашему спортсмену карьеру, - написал Куйвашев в Instagram.

Последние месяцы биатлонист тренировался по индивидуальной программе и до последнего надеялся выступить на этапах Кубка Мира в составе сборной России.

-Я хочу сказать Антону слова поддержки. Уверен, он состоится и на следующем этапе своей жизни, его ждет еще много интересных и важных дел.

Россияне за тебя, Антон! Спасибо за то, что ты сделал для спорта и для страны, - добавил губернатор.

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