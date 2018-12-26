В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-26T11:25:19+03:00

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В Екатеринбурге, жильцы девятиэтажки на улице Индустрии, 53 накануне Нового года чуть было не лишились крыши над головой. Около полудня здесь загорелась квартира на седьмом этаже. К счастью, вовремя прибывшие пожарные отстояли от огня соседние жилища.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- В тушении были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. По лестничным маршам эвакуированы 19 человек, из них 5 детей. Одного взрослого вывели в маске "Самоспасатель". Пожар потушен в течение 20-и минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадали только мебель и домашние вещи воспламенившейся квартире.