В мэрии Екатеринбурга рассказали, где парковаться гостям Ледового городка

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-26T11:49:38+03:00

Действовать стоянки будут в шаговой доступности от Площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ближайших улицах будут действовать как платные, так и бесплатные стоянки

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В Администрации Екатеринбурга обозначили места, где смогут припарковать свои автомобили гости Ледового городка. Стоянки, как платные, так и бесплатные, будут действовать в шаговой доступности от Площади 1905 года.

Схема: пресс-служба Администрации

- Бесплтано оставить машину можно на нечетной стороне улицы 8 Марта, вдоль Антона Валека, Вайнера, Февральской революции, Урицкого, Володарского, переулка Химиков, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Тем, кому здесь не хватит места, придется заплатить и припарковать автомобиль в ТРЦ «Пассаж», на улице Попова, четной стороне 8 Марта или участке между Ленина и Малышева.