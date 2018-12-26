2018-12-26T10:23:08+03:00
Авто

Свердловские дорожники за сутки спасли 10 водителей, застрявших в мороз на трассах

Основная причина - замерзшее топливо
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба «Уралуправтодор»Фото: пресс-служба «Уралуправтодор»
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Наступление зимних уральских морозов заметно осложнило жизнь автомобилистам. Все больше машин в Свердловской области отказывается ехать - при температуре -25 градусов топливов баке просто-напросто встает колом.

За прошедшие сутки заложниками лютых морозов стали 10 водителей. Как оказалось, помощь в таких случаях чаще приходит не от проезжающих мимо автомобилистов, а полицейских и дорожников.

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган службы «Уралуправтодора» отогели фильтры и заправили вставшую фуру DAF. А на трассе «Ирыш» дорожники отвезли в кемпинг замерзшего водителя неисправного МАЗа.

- Подрядные организации ведут круглосуточное патрулирование дорог «Уралуправтодора». Во время аномальных морозов на федеральных трассах контроль организован с периодичностью раз в полтора-два часа. Дорожные службы в любой момент готовы прийти на помощь водителям, отбуксировать технику с проезжей части, обогреть людей и доставить их в безопасное место на период ожидания техпомощи, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Круглосуточный телефон Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

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