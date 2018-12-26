На Урале задержали банду, которая украла лизинговые иномарки на 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-26T09:47:05+03:00

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На Среднем Урале задержали банду, наживающуюся обманом на лизинге иномарок. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, в число любителей красивой жизни за чужой счет входили четверо мужчин и одна женщина.

Фото: Валерий Горелых

Злоумышленники создавали фиктивные юридические лица и обращались в лизинговые компании для оформления финансовой аренды на приобретение иномарок. Автомобили получали после внесения аванса, а иногда и без него. После этого банда скрывалась.

Фото: Валерий Горелых

- «Джентльмены» отвечали за организацию подставных юрструктур и по доверенности являлись получателями машин с последующей их постановкой на регистрационный учет. Жулик в юбке руководила подконтрольными конторами. Связующим звеном между заказчиками на ворованное добро и исполнителем был еще один мужчина, обладающий обширными коррупционными связями среди работников банковского и лизингового сектора, - прокомментировал полковник Горелых.

Фото: Валерий Горелых

В результате незаконных сделок мошенники заполучили тягач Man, экскаватор Hitachi, Toyota Land и Mercedes-Benz. Общая сумма причиненного ущерба лизинговым фирмам составила 25 миллионов рублей.

Банде грозит до 10 лет колонии.