2018-12-26T09:15:32+03:00
Спорт

ФК «Урал» усилился защитником сборной Белоруссии

С 27-летним Денисом Поляковым заключен долгосрочный контракт
Олег Галимов
Поделиться:
Поляков является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»Поляков является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
Изменить размер текста:

Первым новичком, пришедшим в «Урал» в зимнее межсезонье, стал белорусский защитник Денис Поляков. С 27-летним футболистом заключен долгосрочный контракт. Игрок, выступавший ранее за кипрский «АПОЭЛ» и белорусский «БАТЭ», переходит в «Урал» на правах свободного агента, и присоединится к команде на первом учебно-тренировочном сборе в Пафосе.

Денис Поляков – уроженец Минска. Является воспитанником минской СДЮСШОР «Динамо». Профессиональная карьера Дениса началась в 2010 году в составе «Шахтера» из Солигорска, где ему доверил место в составе известный тренер Эдуард Малофеев. В том же году защитник дебютировал в сборной Белоруссии, причем, что любопытно, в главной национальной команде своей страны Поляков провел первый матч раньше, чем в молодежной сборной.

Поляков является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы, который проходил в 2011 году в Дании, а также участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Поляков является основным защитником национальной сборной Белоруссии, за 8 лет выступления в которой он провел около трех десятков официальных матчей, включая три встречи в нынешнем розыгрыше Лиги Наций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков
На Урале по суд пойдут тюремный надзиратель и зэки, пытавшие по его указу сокамерников
В Екатеринбурге застройщика, возводящего крупный ЖК, наказали за загрязнение реки
Ограждения у сквера Попова в Екатеринбурге уберут только после Нового года
Куйвашев назвал причину, по которой Шипулин завершил карьеру
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек
В мэрии Екатеринбурга рассказали, где парковаться гостям Ледового городка
Свердловские дорожники за сутки спасли 10 водителей, застрявших в мороз на трассах
На Урале задержали банду, которая украла лизинговые иномарки на 25 миллионов рублей
В Екатеринбурге отправили в колонию дебошира, избившего водителя «скорой»
В Березовском осудили строителей, которые сожгли напарника, замахнувшегося на них топором
У нижнетагильского автослесаря за долги забрали шиномонтажку
Праздничная подсветка проспекта Ленина обойдется Екатеринбургу в 800 тысяч рублей
Под Каменск-Уральским фура с 17-ю тоннами газа протаранила ВАЗ
Мэрия наказала автопредприятие, кондуктор которого оскорбила инвалида по зрению
В Екатеринбурге жители четырех домов остались в мороз без отопления
Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Екатеринбурга
В Екатеринбурге уничтожили полтонны мяса
За два часа никто не остановился: в Тугулыме полицейские спасли замерзающего на трассе ГАЗелиста
Завтра в Екатеринбурге исчезнут ЕТТУ и МОАП
В Ирбите отправили за решетку мужчину, расстрелявшего земляка и его беременную жену
«Политика для него открыта»: Депутаты о завершении спортивной карьеры Антона Шипулина
Дело поджигателя храма на Ганиной Яме передано в суд
В столкновении на ЕКАДе пострадал ребенок и трое взрослых
На Урале пенсионерка отсудила у бизнесмена 40 тысяч за сломанную в магазине руку
Гордума Екатеринбурга проголосовала против повышения зарплаты мэру
Уралец, отстаивая пьяного брата за рулем, пять раз ударил полицейского ножом