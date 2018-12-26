ФК «Урал» усилился защитником сборной Белоруссии

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-26T09:15:32+03:00

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Первым новичком, пришедшим в «Урал» в зимнее межсезонье, стал белорусский защитник Денис Поляков. С 27-летним футболистом заключен долгосрочный контракт. Игрок, выступавший ранее за кипрский «АПОЭЛ» и белорусский «БАТЭ», переходит в «Урал» на правах свободного агента, и присоединится к команде на первом учебно-тренировочном сборе в Пафосе.

Денис Поляков – уроженец Минска. Является воспитанником минской СДЮСШОР «Динамо». Профессиональная карьера Дениса началась в 2010 году в составе «Шахтера» из Солигорска, где ему доверил место в составе известный тренер Эдуард Малофеев. В том же году защитник дебютировал в сборной Белоруссии, причем, что любопытно, в главной национальной команде своей страны Поляков провел первый матч раньше, чем в молодежной сборной.

Поляков является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы, который проходил в 2011 году в Дании, а также участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Поляков является основным защитником национальной сборной Белоруссии, за 8 лет выступления в которой он провел около трех десятков официальных матчей, включая три встречи в нынешнем розыгрыше Лиги Наций.