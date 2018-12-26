2018-12-26T11:06:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге отправили в колонию дебошира, избившего водителя «скорой»

Драчун посчитал, что автомобиль «03» неправильно припарковался
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Суд назначил мужчине 1 год колонии строгого режимаСуд назначил мужчине 1 год колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбуржец, избивший водителя «скорой помощи», получил реальный тюремный срок. Инцидент произошел в апреле этого году, когда бригада медиков приехала на вывоз на улице Пехотинцев, 10.

Врачи поднялись к пациенту, а водитель, согласно правилам, остался дожидаться в кабине. В этот момент к машине «скорой» подошли два пьяных приятеля, один из которых начал пинать кузов, оставив на нем несколько вмятин.

- В ответ на замечания водителя машины 27-летний Владимир Монголин ударил кулаком ему в глаз. В результате пострадавший упал, после чего подсудимый не меньше пяти раз ударил его по лицу и голове, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Полицейские оперативно установили местонахождение нападавшего. Им оказался монтажник строительной фирмы, ранее судимый за имущественные преступления. В отношении мужчины составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и побои. Впоследствии органами дознания отдела полиции № 11 было возбуждено и расследовано уголовное дело, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Суд назначил Владимиру Монголину 1 год колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков
На Урале по суд пойдут тюремный надзиратель и зэки, пытавшие по его указу сокамерников
В Екатеринбурге застройщика, возводящего крупный ЖК, наказали за загрязнение реки
Ограждения у сквера Попова в Екатеринбурге уберут только после Нового года
Куйвашев назвал причину, по которой Шипулин завершил карьеру
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек
В мэрии Екатеринбурга рассказали, где парковаться гостям Ледового городка
Свердловские дорожники за сутки спасли 10 водителей, застрявших в мороз на трассах
На Урале задержали банду, которая украла лизинговые иномарки на 25 миллионов рублей
ФК «Урал» усилился защитником сборной Белоруссии
В Березовском осудили строителей, которые сожгли напарника, замахнувшегося на них топором
У нижнетагильского автослесаря за долги забрали шиномонтажку
Праздничная подсветка проспекта Ленина обойдется Екатеринбургу в 800 тысяч рублей
Под Каменск-Уральским фура с 17-ю тоннами газа протаранила ВАЗ
Мэрия наказала автопредприятие, кондуктор которого оскорбила инвалида по зрению
В Екатеринбурге жители четырех домов остались в мороз без отопления
Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Екатеринбурга
В Екатеринбурге уничтожили полтонны мяса
За два часа никто не остановился: в Тугулыме полицейские спасли замерзающего на трассе ГАЗелиста
Завтра в Екатеринбурге исчезнут ЕТТУ и МОАП
В Ирбите отправили за решетку мужчину, расстрелявшего земляка и его беременную жену
«Политика для него открыта»: Депутаты о завершении спортивной карьеры Антона Шипулина
Дело поджигателя храма на Ганиной Яме передано в суд
В столкновении на ЕКАДе пострадал ребенок и трое взрослых
На Урале пенсионерка отсудила у бизнесмена 40 тысяч за сломанную в магазине руку
Гордума Екатеринбурга проголосовала против повышения зарплаты мэру
Уралец, отстаивая пьяного брата за рулем, пять раз ударил полицейского ножом