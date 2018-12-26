В Екатеринбурге отправили в колонию дебошира, избившего водителя «скорой»

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-26T11:06:11+03:00

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Екатеринбуржец, избивший водителя «скорой помощи», получил реальный тюремный срок. Инцидент произошел в апреле этого году, когда бригада медиков приехала на вывоз на улице Пехотинцев, 10.

Врачи поднялись к пациенту, а водитель, согласно правилам, остался дожидаться в кабине. В этот момент к машине «скорой» подошли два пьяных приятеля, один из которых начал пинать кузов, оставив на нем несколько вмятин.

- В ответ на замечания водителя машины 27-летний Владимир Монголин ударил кулаком ему в глаз. В результате пострадавший упал, после чего подсудимый не меньше пяти раз ударил его по лицу и голове, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Полицейские оперативно установили местонахождение нападавшего. Им оказался монтажник строительной фирмы, ранее судимый за имущественные преступления. В отношении мужчины составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и побои. Впоследствии органами дознания отдела полиции № 11 было возбуждено и расследовано уголовное дело, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Суд назначил Владимиру Монголину 1 год колонии строгого режима.