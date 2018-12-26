В Березовском осудили строителей, которые сожгли напарника, замахнувшегося на них топором

СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-26T08:58:04+03:00

В момент преступления все мужчины были пьяны

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На Урале отправили за решетку двух строителей из поселка Зайково, совершивших несколько тяжких преступлений прямо в особняке заказчика.

38-летний Александр Куликов и 27-летний Петр Яговец и еще один наемник выполняли строительные работы в коттеджном поселке «Европа-2» в Березовском. После очередной смены бригада решила отдохнуть, сообразив "на троих".

В какой-то момент сильно перебравший третий рабочий схватил топор и начал размахивать им перед обвиняемыми. Подсудимые отобрали у дебошира орудие, но Куликов решил проучить задиру и несколько раз ударил его по голове кулаками и ногами. Потерпевший потерял сознание.

- Полагая, что потерпевший скончался, Куликов и Яговец спрятали тело в багажник его же автомобиля, после чего попытались на нем скрыться. Но поскольку оба не имели навыков вождения, выехав за пределы коттеджного поселка, попали в кювет. После этого подельники подожгли машину и пешком ушли в родной поселок, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Согласно заключению экспертизы, смерть потерпевшего наступила от отравления угарным газом.

Суд приговорил Александра Куликова к 10 годам и 5 месяцам колонии строгого режима, Петр Яговец проведет 5 лет и 10 месяцев в колонии общего режима.

Кроме того, осужденные должны выплатить отцу погибшего 600 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.