У нижнетагильского автослесаря за долги забрали шиномонтажку

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-26T08:22:01+03:00

Мужчина не заплатил по налогам почти 300 тысяч рублей

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Житель Нижнего Тагила из-за долгов лишился собственного бизнеса. Мужчина открыл шиномонтажную мастерскую, но, получая выручку, почему-то забыл про налоги. В итоге сумма долга выросла до 290 тысяч.

- Судебным приставом было установлено, что должник является владельцем помещения площадью свыше 900 квадратных метров, в котором обустроена шиномонтажная мастерская. Составлен акт описи и ареста указанного имущества, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Если в установленный срок мужчина не выплатит всю сумму, мастерскую продадут на торгах в счет погашения долга.