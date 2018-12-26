2018-12-26T08:22:01+03:00
Общество

У нижнетагильского автослесаря за долги забрали шиномонтажку

Мужчина не заплатил по налогам почти 300 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Житель Нижнего Тагила из-за долгов лишился собственного бизнеса. Мужчина открыл шиномонтажную мастерскую, но, получая выручку, почему-то забыл про налоги. В итоге сумма долга выросла до 290 тысяч.

- Судебным приставом было установлено, что должник является владельцем помещения площадью свыше 900 квадратных метров, в котором обустроена шиномонтажная мастерская. Составлен акт описи и ареста указанного имущества, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Если в установленный срок мужчина не выплатит всю сумму, мастерскую продадут на торгах в счет погашения долга.

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