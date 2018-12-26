2018-12-26T07:54:46+03:00
Общество

Праздничная подсветка проспекта Ленина обойдется Екатеринбургу в 800 тысяч рублей

Гирлянды украсят главную улицу города от 8 Марта до Пушкина
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: документация проектаФото: документация проекта
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Власти Екатеринбурга решили в преддверии Нового года добавить городу яркости и красок. Для этого главную улицу - проспект Ленина - украсят световыми гирляндами. На портале госзакупок уже провели соответствующий тендер. Его выиграла компания «Аскания Лайтс», которая за 807,9 тысячи рублей и займется работами.

За эти деньги подрядчик должен смонтировать на фонарных столбах 12 каркасных светодиодных консолей «Звезда». Они будут украшать проспект от 8 Марта до Пушкина.

Фото: документация проекта

Фото: документация проекта

Две опоры разместят в районе кафе «Маммас Биг Хаус» и на противоположной стороне проспекта. Третья появится возле кофейни «Coffe Box». Четвертую и пятую консоли установят рядом с кафе «BOULEVARD» и через дорогу от него.

Еще по две «Звезды» появятся в районе водосброса на Плотинке и на противоположной стороне, возле памятного знака «Фиги» и через дорогу от него, а также вблизи фонтана «Каменный Цветок» и на противоположной стороне проспекта.

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