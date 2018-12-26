Под Каменск-Уральским фура с 17-ю тоннами газа протаранила ВАЗ
Недалеко от Каменск-Уральского минувшим вечером произошла страшная авария. Грузовик, который вез цистерну с 17-ю тоннами метана врезался в вазовскую легковушку.
- Предварительно, 57-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение со встречным «ВАЗ-21150», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
После лобового удара с грузовиком легковушка превратилась в груду искореженного металлолома. Ее 28-летний водитель погиб на месте.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фура получила вмятины и вдобавок ко всему спровоцировала вероятность взрыва газа, так как цистерна с метаном перевернулась на бок. На несколько часов полицейские были вынуждены перекрыть движение на аварийном участке.
Подробные обстоятельства ДТП выясняются.