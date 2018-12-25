2018-12-25T18:27:17+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге жители четырех домов остались в мороз без отопления

Батареи в квартирах остыли из-за замены изношенного трубопровода
Павел ПИВОВАРОВ
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Сейчас жителям вернули тепло в квартирыСейчас жителям вернули тепло в квартирыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители четырех трехэтажек на Уралмаше сегодня днем почувствовали холод в квартирах. Батареи остыли в домах в переулке Суворовском и на улице 40 лет Октября. И это в то время, когда на улице температура опустилась до - 20 градусов.

Причина оказалась банальной: рабочие ремонтировали изношенные коммуникации. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, из-за этого пришлось снизить температуру воды, подаваемой в батареи до 50 градусов.

- Работы начались в 11.40 и велись без отключения потребителей: у жителей близлежащих домов были снижены параметры тепла и горячего водоснабжения, - говорит пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко. - Ремонтники заменили изношенный участок квартального трубопровода диаметром 180 миллиметров.

В настоящее время ремонт уже закончился. Жителям вернули тепло в квартиры.

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