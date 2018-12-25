Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 16:52 2018-12-25T16:52:19+03:00

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В Горздраве Екатеринбурга рассказали, как будут работать поликлиники и стоматологии в ближайшие новогодние праздники.

С 30 декабря по 8 января все районные поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00. Вызвать бригаду неотложной помощи можно будет с 08:00 до 21:00. В стационарах помощь будут оказывать круглосуточно.

Обратиться к стоматолоку можно будет в в СП №1, СП №12 и АНО «Стоматология» с 9:00 до 15:00.

В стоматологии МАУ «Стоматологическая поликлиника № 12» будут вести прием на Шарташской, 9. По такому же графику будет работать МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» на Пушкина, 1.

Взрослые также смогут обратится в АНО «Объединение «Стоматология» по адресам: Белореченская, 26, Фрезеровщиков, 28, 40 лет Октября, 23, Авиационная, 63/3.

В случае неотложной помощи стоматолог-хирург будет вести бесплатный прием взрослыъ в ночное время - с 21:00 до 06:00 в течение всех праздничных дней на Пушкина, 1, а детей ждут в ДГКБ № 9 на Решетской, 51.