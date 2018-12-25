В Екатеринбурге уничтожили полтонны мяса

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-25T16:38:29+03:00

На продукте не было специального клейма Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники Уральской оперативной таможни нашли на одном из рынков Екатеринбурга говядину и баранину без маркировки, а продавцы не смогли предоставить документы о производителе мяса.

- Мясо продавали тушками, – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. -Предприниматель уверял проверяющих, что это продукция местных производителей, но документов у него не было. Кроме того, выяснилось, что на продукте нет специального клейма.

Так как у продавца не оказалось вообще никаких документов, подтверждающих происхождение мяса и его безопасность для потребителей.

В итоге сотрудники Россельхознадзора приняли решение уничтожить 500 килограммов мяса.