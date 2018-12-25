За два часа никто не остановился: в Тугулыме полицейские спасли замерзающего на трассе ГАЗелиста

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-25T16:00:00+03:00

У автомобиля сломался двигатель, но помочь водителю никто из проезжавших мимо не захотел

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Полицейские Тугулыма помогли замерзающему на трассе водителю ГАЗели и его пассажиру. На трассе Екатеринбург-Тюмень у автомобиля сломался двигатель, и мужчины два часа тщетно пытались его реанимировать. За это время никто из проезжающих мимо не остановился и не попытался помочь. Температура воздуха тем временем опустилась до -32.

Когда машина превратилась в морозильную камеру, а мужчины продрогли до костей, наконец-то пришло спасение. Один из автомобилистов сообщил наряду ДПС о заглохшей ГАЗели, и полицейские немедленно выехали на помощь.

- Лейтенант Максим Рыжков и майор Максим Приезжев усадили замёрзших в патрульный автомобиль, остановили проезжавший грузовик, с помощью которого отбуксировали неисправную ГАЗель на стоянку, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Оказалось, что для ремонта машину придется везти в Екатеринбург. Поэтому инспекторы отвезли мужчин в кафе с гостиницей и только сегодня эвакуатором неисправный автомобиль вместе с ними были доставлен домой.

В случае непредвиденных ситуаций водителей призывают не оставаться в стороне и сообщать об этом по номеру экстренных служб - 112.