Завтра в Екатеринбурге исчезнут ЕТТУ и МОАП
Уже через сутки в Екатеринбурге изменится транспортная система. Вместо ЕТТУ и МОАП появится «Гортранс». Это предприятие станет неким городским монополистом, объединив трамваи, троллейбусы и автобусы.
- Объединение трамвайщиков и автобусников будет одним из крупнейших предприятий в городе с количеством работников 6200 человек, - рассказывал замглавы администрации по вопросам организации управления Вадим Дударенко. - Это позволит избавиться от параллельных маршрутов. Мы получим и экономический, и технологический эффект.
Как пояснили в Администрации, реформа никак не отразится ни на рабочих, ни на пассажирах.
- Сейчас завершается юридическое оформление. Никто при этом не пострадает, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Рабочие места сохранятся, тарифы на проезд останутся прежними.