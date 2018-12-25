Завтра в Екатеринбурге исчезнут ЕТТУ и МОАП

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-25T15:33:01+03:00

Реформа никак не отразится ни на рабочих, ни на пассажирах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уже через сутки в Екатеринбурге изменится транспортная система. Вместо ЕТТУ и МОАП появится «Гортранс». Это предприятие станет неким городским монополистом, объединив трамваи, троллейбусы и автобусы.

- Объединение трамвайщиков и автобусников будет одним из крупнейших предприятий в городе с количеством работников 6200 человек, - рассказывал замглавы администрации по вопросам организации управления Вадим Дударенко. - Это позволит избавиться от параллельных маршрутов. Мы получим и экономический, и технологический эффект.

Как пояснили в Администрации, реформа никак не отразится ни на рабочих, ни на пассажирах.

- Сейчас завершается юридическое оформление. Никто при этом не пострадает, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Рабочие места сохранятся, тарифы на проезд останутся прежними.