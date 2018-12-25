2018-12-25T15:33:01+03:00
Общество

Завтра в Екатеринбурге исчезнут ЕТТУ и МОАП

Трамваи, троллейбусы и автобусы объединят в одно предприятие
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Реформа никак не отразится ни на рабочих, ни на пассажирахРеформа никак не отразится ни на рабочих, ни на пассажирахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже через сутки в Екатеринбурге изменится транспортная система. Вместо ЕТТУ и МОАП появится «Гортранс». Это предприятие станет неким городским монополистом, объединив трамваи, троллейбусы и автобусы.

- Объединение трамвайщиков и автобусников будет одним из крупнейших предприятий в городе с количеством работников 6200 человек, - рассказывал замглавы администрации по вопросам организации управления Вадим Дударенко. - Это позволит избавиться от параллельных маршрутов. Мы получим и экономический, и технологический эффект.

Как пояснили в Администрации, реформа никак не отразится ни на рабочих, ни на пассажирах.

- Сейчас завершается юридическое оформление. Никто при этом не пострадает, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Рабочие места сохранятся, тарифы на проезд останутся прежними.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге жители четырех домов остались в мороз без отопления
Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Екатеринбурга
В Екатеринбурге уничтожили полтонны мяса
За два часа никто не остановился: в Тугулыме полицейские спасли замерзающего на трассе ГАЗелиста
В Ирбите отправили за решетку мужчину, расстрелявшего земляка и его беременную жену
«Политика для него открыта»: Депутаты о завершении спортивной карьеры Антона Шипулина
Дело поджигателя храма на Ганиной Яме передано в суд
В столкновении на ЕКАДе пострадал ребенок и трое взрослых
На Урале пенсионерка отсудила у бизнесмена 40 тысяч за сломанную в магазине руку
Гордума Екатеринбурга проголосовала против повышения зарплаты мэру
Уралец, отстаивая пьяного брата за рулем, пять раз ударил полицейского ножом