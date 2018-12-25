2018-12-25T14:53:26+03:00
Происшествия

В Ирбите отправили за решетку мужчину, расстрелявшего земляка и его беременную жену

К расправе, забрав паспорт, его принудил приятель
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ближайшие 9,5 лет юноша проведет в колонии строгого режимаБлижайшие 9,5 лет юноша проведет в колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ирбите отправили за решетку 23-летнего местного жителя, устроившего жестокую расправу над семьей своего земляка. Сделать это молодого человека попросил его приятель, у которого к потерпевшим была личная неприязнь.

Чтобы друг согласился на преступление, организатор забрал у него паспорт и пообщал отдать документ после того, как «недруги» будут мертвы.

- Находясь на овощной базе в Артёмовском, подсудимый несколько раз выстрелил в потерпевшего и его гражданскую жену на 6-м месяце беременности. Тем не менее, паре удалось убежать: мужчина спрятался за пределами базы, а женщина - на складе, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Догнав пострадавшего, злоумышленник начал бить его штыковой лопатой, которую ему передал организатор преступления.

Несмотря на страшные ранения, оба потерпевших выжили, а их мучитель ближайшие 9,5 лет проведет в колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика расправы еще не завершено.

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