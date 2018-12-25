2018-12-25T14:38:25+03:00
Политика

«Политика для него открыта»: Депутаты о завершении спортивной карьеры Антона Шипулина

31-летний биатлонист может сесть в кресло парламентария
Павел ПИВОВАРОВ
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Спортсмен может войти в политическую элитуСпортсмен может войти в политическую элитуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские депутаты высказались о завершении карьеры российского биатлониста Антона Шипулина. По словам друга Антона, двукратного олимпийского чемпиона, а ныне депутата Госдумы Сергея Чепикова знаменитый уралец может построить блестящую политическую карьеру.

Во время своей спортивной карьеры Шипулин активно занимался общественной работой: организовывал благотворительные матчи, в частности между администрацией губернатора и спортсменами – олимпийцами, а также занимался фондом. По мнению Чепикова, у Антона отличные организаторские способности и ему доверяют люди.

- Политическая карьера для него открыта. Особенно двери большой политики. Лишь бы он сам этого захотел. Все зависит от его решения. Если Антон примет решение баллотироваться и работать в политическом направлении, то люди его поддержат, зная опыт его работы в общественной деятельности. После новогодних праздников поговорю с Антоном на эту тему, - рассказал народный избранник в беседе с журналистом «Комсомолки».

Антон Шипулин объявил о завершении своей спортивной карьеры сегодня. Спортсмена подкосили обвинения в употреблении допинга в Австрии. Последняя гонка, в которой примет участие Шипулин состоится 29 декабря. Состязания пройдут в Германии.

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