Дело поджигателя храма на Ганиной Яме передано в суд

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-25T14:40:41+03:00

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Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинительное заключение по делу 20-летнего поджигателя храма на Ганиной Яме. Материалы уже переданы в суд.

Злоумышленником оказался молодой человек, который проходил в мужском монастыре во имя Святых Царственных Страстотерпцев реабилитацию, жил парень здесь же. Поджег урочище он ночью, пройдя через служебную калитку в кладовую возле здания храма.

- В кладовой злоумышленник обнаружил на полу ковры, после чего газовой зажигалкой поджег их. Убедившись в том, что они стали разгораться, вышел из помещения на улицу, закрыв за собой двери, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Затем, пройдя к зданию храма, поджег ветошь, находящуюся в отверстии воздуховода на фасаде здания. Площадь пожара составила 155,8 квадратных метра.

Интересно, что злоумышленник сам выдал себя полиции. Он пришел в отделение, чтобы заявить о пропаже документов.

- В день поджега подозреваемый явился в отдел полиции, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов, - сказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП.

Ранее обвиняемый был осужден за кражу, за что получил обязательные работы.

За умышленное уничтожение имущества храма ему грозит до пяти лет колонии.