В столкновении на ЕКАДе пострадал ребенок и трое взрослых

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-25T14:38:26+03:00

Один из автомобилей вылетел на встречку и лоб в лоб протаранил другой

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На Екатеринбургской кольцевой дороге сегодня произошла авария с четырьмя пострадавшими. На 40-м километре трассы лоб в лоб столкнулись Great Wall и Hyundai Solaris.

Фото: служба спасения "Сова"

- Great Wall поднимался с Серовского тракта на ЕКАД. По ЕКАДу со стороны Московского тракта в сторону Серовского двигался Hyundai Solaris. Водитель Great выехал на сторону встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, - сообщил зам. начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Михаил Медведев.

Фото: служба спасения "Сова"

В результате ДТП пострадали трое взрослых и 10-летний ребенок. Всем пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их госпитализировали в больницы города.