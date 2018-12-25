2018-12-25T14:36:40+03:00
Общество

На Урале пенсионерка отсудила у бизнесмена 40 тысяч за сломанную в магазине руку

Женщина три месяца ходила в гипсе, а ее сыну пришлось уволиться, чтобы ухаживать за матерью
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Изначально пострадавшая просила 2,5 миллиона рублейИзначально пострадавшая просила 2,5 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первоуральская артистка-пенсионерка засудила местную бизнес-леди. Женщина поскользнулась на входе в магазин тканей и сломала руку. Три месяца пострадавшая носила гипс, а ее сыну даже пришлось уволиься, чтобы ухаживать за пожилой матерью.

Пенсионерка подала на предпринимателя иск о взыскании 2,5 миллионов рублей моральной компенсации. Женщина подчеркивала, что до выхода на заслуженный отдых играла на гитаре в филармонии и Театре эстрады. Теперь же ей не до музыки.

Бизнес-вумен вину признала, но посчитала сумму выплат слишком завышенной. Суд взыскал в пользу пострадавшей 20 тысяч. Однако решение не устроило артистку, и она подала апелляцию.

- Собственник магазина не предпринял мер, которые бы исключали возможность травмирования покупателей. Со стороны ответчика имеет место противоправное поведение, повлекшее причинение вреда здоровью истца, а, следовательно, возлагают на ответчика обязанность по возмещению морального вреда. Также судебная коллегия сочла правильным решение о снижении заявленной истцом суммы компенсации. Однако основания для увеличения компенсации с 20 тысяч все же имеются, - рассказали в пресс-службе облсуда.

С индивидуального предпринимателя взысканы 40 тысяч.

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