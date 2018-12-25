Уралец, отстаивая пьяного брата за рулем, пять раз ударил полицейского ножом

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-25T11:06:42+03:00

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Житель поселка Буланаш может сесть на 10 лет по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Сотрудники ГИБДД остановили из-за нарушения ПДД машину, где ехал обвиняемый. Мужчина был изрядно пьян, как и его брат, сидевший за рулем. Когда гаишники начали составлять протокол, параллельно сообщив им о задержании, пассажир накинулся на одного из инспекторов.

- Вооружившись ножом, он нанес представителю власти не менее 5 ударов в область шеи и спины. После этого нападавший скрылся, однако вскоре был задержан. В ходе предварительного следствия, мужчина вину не признал, сообщив о своей непричастности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.