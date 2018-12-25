В селе под Екатеринбургом сгорел фельдшерский пункт

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-25T10:45:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители села Покровское Артемовского округа остались без медицинской помощи. Минувшей ночью здесь загорелся одноэтажный дом, где располагались две квартиры и фельдшерский пункт. Учитывая, что здание деревянное, огонь мгновенно распространился по всему зданию. Тушение заняло у пожарных больше трех часов.

- Сигнал поступил в 1:05. Площадь пожара составила 192 квадратных метров. Потушен огонь в 04.30, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении были задействованы 5 единиц техники, 14 человек. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. Одна из квартир была нежилая, из второй женщина и двое детей смогли эвакуироваться самостотяельно. Сейчас они разместились у родственников. Администрация решает вопрос о предоставлении им нового жилья.