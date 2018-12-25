В Екатеринбурге за 380 миллионов отремонтируют сквер «Площадь Обороны»
В Екатеринбурге в начале следующего года отремонтируют сквер на Площади Обороны, располагающийся на перекрестке Луначарского-Тверитина. На сайте госзакупок уже объявлен тендер на благоустройство паркового участка. Подрядчику, выигравшему конкурс, предстоит облагородить 1,4 гектара. За это компания получит 387,6 миллиона рублей.
- Рабочим предстоит установить объекты, поддерживающие концепцию сквера и памятника «Седой Урал», сделать зонирование территории и организовать отдых для детей и взрослых, а также проложить новые тропинки, отремонтировать тротуары и цветники, поставить новые скамейки и освещение, - говорится в техзадании.
Для зимнего периода необходимо продумать украшение сквера гирляндами или тематическими фигурами.
Все работы должны быть закончены к 15 марта 2019 года.