2018-12-25T10:21:40+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге за 380 миллионов отремонтируют сквер «Площадь Обороны»

Парковая зона преобразится уже весной следующего года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в начале следующего года отремонтируют сквер на Площади Обороны, располагающийся на перекрестке Луначарского-Тверитина. На сайте госзакупок уже объявлен тендер на благоустройство паркового участка. Подрядчику, выигравшему конкурс, предстоит облагородить 1,4 гектара. За это компания получит 387,6 миллиона рублей.

- Рабочим предстоит установить объекты, поддерживающие концепцию сквера и памятника «Седой Урал», сделать зонирование территории и организовать отдых для детей и взрослых, а также проложить новые тропинки, отремонтировать тротуары и цветники, поставить новые скамейки и освещение, - говорится в техзадании.

Для зимнего периода необходимо продумать украшение сквера гирляндами или тематическими фигурами.

Все работы должны быть закончены к 15 марта 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уралец, отстаивая пьяного брата за рулем, пять раз ударил полицейского ножом
В селе под Екатеринбургом сгорел фельдшерский пункт
В Екатеринбурге из-за прорыва трубы десятки машин вмерзли в дорогу
В Екатеринбурге Toyota Corolla сбила 4-летнего малыша
В Североуральске расторгли фиктивный брак ради прописки гастарбайтера
С нового года подорожает проезд в свердловских поездах
В уральском поселке загоревшийся молоковоз чуть не спалил завод
«Закладывать много – опасно» Мэр Екатеринбурга нашел деньги на проектирование второй ветки метро
«Ему нравится»: бездомному пенсионеру из Полевского нашли жилье
Уральца, отказывавшегося лечить туберкулез, принудительно положили в больницу
В Екатеринбурге осудили пристава, которая требовала у должника-банкрота взятку
Свердловское правительство получит свои премии на месяц раньше
Бывший зам. главы Екатеринбурга будет бороться с экстремизмом в УрФУ
В Верхней Пышме после модернизации открыли хирургический корпус
На Среднем Урале запустят горячие линии по новой системе вывоза мусора
Свердловчанка полгода тратила пенсию своего ребенка, живущего в детском доме
В Сургуте поймали тагильского бизнесмена, обокравшего челябинских металлургов на 11 миллионов
Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия
В Кургане требуют отставки депутата гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина
В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку