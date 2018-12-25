В Екатеринбурге за 380 миллионов отремонтируют сквер «Площадь Обороны»

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-25T10:21:40+03:00

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В Екатеринбурге в начале следующего года отремонтируют сквер на Площади Обороны, располагающийся на перекрестке Луначарского-Тверитина. На сайте госзакупок уже объявлен тендер на благоустройство паркового участка. Подрядчику, выигравшему конкурс, предстоит облагородить 1,4 гектара. За это компания получит 387,6 миллиона рублей.

- Рабочим предстоит установить объекты, поддерживающие концепцию сквера и памятника «Седой Урал», сделать зонирование территории и организовать отдых для детей и взрослых, а также проложить новые тропинки, отремонтировать тротуары и цветники, поставить новые скамейки и освещение, - говорится в техзадании.

Для зимнего периода необходимо продумать украшение сквера гирляндами или тематическими фигурами.

Все работы должны быть закончены к 15 марта 2019 года.