2018-12-25T09:49:54+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге из-за прорыва трубы десятки машин вмерзли в дорогу

Некоторым пришлось буквально вырубать свой автомобиль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Алексей ТимохинФото: Алексей Тимохин
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В Екатеринбурге у жителей домов на улице Войкова выдалась веселая ночка. Поздним вечером здесь прорвало холодный трубопровод. За несколько минут дорога превратилась в реку, а спустя еще около часа в каток. Однако это в прорыве было не самое досадное.

Уровень воды достигал нескольких сантиметров и частично скрыл колеса десятка припаркованных на обочине машин. В результате автомобили в прямом смысле оказались вмерзшими в дорогу.

Фото: Алексей Тимохин

Фото: Алексей Тимохин

- Машины утром будут топором вырубать;

- Утренний квест: не поработаешь топором - не доберёшься до работы, - шутили горожане.

Однако владельцам пострадавших авто было не до смеха.

Фото: Алексей Тимохин

Фото: Алексей Тимохин

- Лично мы где-то час пытались сами выехать, но колеса уже замерзли, - рассказывает автомобилист Алексей. - Пришлось с помощью другой машины выдергивать, а то счет шел на минуты.

Тем, кто выглянул в окна еще позже, пришлось намного труднее - они буквально вырубали свои авто.

- Заявка о прорыве пришла вечером. В 22:15 поврежденный водовод диаметром 200 миллиметров отключили и вызвали для чистки цех благоустройста, - рассказали в пресс-службе "Водоканала". - Отключения воды у жильцов нет.

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Сейчас дорога на Войкова полностью расчищена, работы по ремонту сетей продолжаются.

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