В Екатеринбурге Toyota Corolla сбила 4-летнего малыша

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-25T09:07:00+03:00

Ребенок переходил дорогу на зеленый вместе с мамой и младшим братом

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В Екатеринбурге на улице Народной Воли, 19 иномарка сбила 4-летнего мальчика. В момент аварии ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора вместе с мамой и младшим братом.

Водитель двигался по Шейнкмана со стороны Куйбышева, но при повороте налево не пропустил малыша. В результате мальчика госпитализировали в деткую «девятку», где у него диагностировали ушиб ноги. После осмотра медики отпустили ребенка домой.

- Со слов мамы пострадавшего ребенка, она переходила проезжую часть на зеленый сигнал, сына за руку не держала, шла сзади с младшим братом, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Машиной управлял 36-летний мужчина имеющий стаж вождения 16 лет. На месте аварии он пояснил, что ребенка не увидел из-за яркого света фар встречных автомобилей.

Точные причины ДТП выясняются.