В Североуральске расторгли фиктивный брак ради прописки гастарбайтера

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-25T08:08:02+03:00

После развода мужчине, скорее всего, придется уехать на родину

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В Североуральске прокуратура уличила семейную пару в фиктивном браке. Полтора года назад местная жительница вышла замуж за приехавшего таджика. Однако вместе супруги прожили максимум неделю. После этого мужчина съехал из апартаментов жены и поселился в другой квартире вместе с земляками.

- Целью брака являлось облегчение прохождения процедур, связанных с осуществлением миграционного контроля, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. - С момента заключения брака ответчики совместно не проживали, общих детей не имели, совместного хозяйства не вели.

Свердловчанка подтвердила, что брак заключался для легализации пребывания гастарбайтера в России.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и его аннулировании. Суд требования удовлетворил. Решение служителей Фемиды уже отправлено в ЗАГС и полицию. После развода мужчине, скорее всего, придется вернуться на родину.