2018-12-25T07:57:10+03:00
Общество

С нового года подорожает проезд в свердловских поездах

Один пассажирокилометр будет стоить больше на 14 копеек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 годаНовые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С нового года ездить в свердловских электричках станет несколько дороже. Региональная энергетическая комиссия утвердила предельные новые тарифы на проезд в пригородных поездах Свердловской пригородной компании.

Вместо нынешних 3,39 рубля один пассажирокилометр с 1 января обойдется в 3,53 рубля. Так, поездка минимальной дальности - до 5 километров - подорожает на рубль и будет стоить 30 рублей. Самое длительное путешествие - более 180 километров - выйдет в 198 рублей.

Таблица: из постановления РЭК

Таблица: из постановления РЭК

- Плата за багаж сверх бесплатных 36 килограммов, обойдется в 50 рублей, если пасажир везет ручную кладь до 50 килограммов не дальше 100 километров. За более дальнее путешествие придется заплатить 100 рублей, - говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. - Плата за перевозку велосипеда на расстояние до 100 километров включительно устанавливается в размере 25 рублей за место, на расстояние свыше 100 километров - 50 рублей за место.

Чуть повысится и плана за проезд в скоростных и комфортабельных «Ласточках». Но здесь стоимость тарифа зависит не от километража, а от направления поездов.

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