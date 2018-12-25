В уральском поселке загоревшийся молоковоз чуть не спалил завод

СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-25T07:20:46+03:00

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Поселок Троицкий Талицкого округа чуть не лишился градообразующего предприятия. Минувшим вечером на территории местного молочного завода вспыхнул грузовик. Инцидент произошел когда рабочие отгружали со склада готовую продукцию.

Водитель и сотрудник склада пытались сбить пламя, но огнетушители быстро закончились, и огонь перекинулся на крышу хранилища.

- Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы пожарной техники и 18 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Оперативные действия пожарных не позволили допустить распространение огня на производственную часть цеха.

В момент ЧП в здании находились 12 человек. Никто из них не пострадал. Люди самостоятельно смогли эвакуироваться до приезда пожарных.