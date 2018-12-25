2018-12-25T07:20:46+03:00
Происшествия

В уральском поселке загоревшийся молоковоз чуть не спалил завод

Рабочие предприятия смогли эвакуироваться до приезда пожарных
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Поселок Троицкий Талицкого округа чуть не лишился градообразующего предприятия. Минувшим вечером на территории местного молочного завода вспыхнул грузовик. Инцидент произошел когда рабочие отгружали со склада готовую продукцию.

Водитель и сотрудник склада пытались сбить пламя, но огнетушители быстро закончились, и огонь перекинулся на крышу хранилища.

- Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы пожарной техники и 18 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Оперативные действия пожарных не позволили допустить распространение огня на производственную часть цеха.

В момент ЧП в здании находились 12 человек. Никто из них не пострадал. Люди самостоятельно смогли эвакуироваться до приезда пожарных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уралец, отстаивая пьяного брата за рулем, пять раз ударил полицейского ножом
В селе под Екатеринбургом сгорел фельдшерский пункт
В Екатеринбурге за 380 миллионов отремонтируют сквер «Площадь Обороны»
В Екатеринбурге из-за прорыва трубы десятки машин вмерзли в дорогу
В Екатеринбурге Toyota Corolla сбила 4-летнего малыша
В Североуральске расторгли фиктивный брак ради прописки гастарбайтера
С нового года подорожает проезд в свердловских поездах
«Закладывать много – опасно» Мэр Екатеринбурга нашел деньги на проектирование второй ветки метро
«Ему нравится»: бездомному пенсионеру из Полевского нашли жилье
Уральца, отказывавшегося лечить туберкулез, принудительно положили в больницу
В Екатеринбурге осудили пристава, которая требовала у должника-банкрота взятку
Свердловское правительство получит свои премии на месяц раньше
Бывший зам. главы Екатеринбурга будет бороться с экстремизмом в УрФУ
В Верхней Пышме после модернизации открыли хирургический корпус
На Среднем Урале запустят горячие линии по новой системе вывоза мусора
Свердловчанка полгода тратила пенсию своего ребенка, живущего в детском доме
В Сургуте поймали тагильского бизнесмена, обокравшего челябинских металлургов на 11 миллионов
Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия
В Кургане требуют отставки депутата гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина
В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку