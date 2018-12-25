В уральском поселке загоревшийся молоковоз чуть не спалил завод
Поселок Троицкий Талицкого округа чуть не лишился градообразующего предприятия. Минувшим вечером на территории местного молочного завода вспыхнул грузовик. Инцидент произошел когда рабочие отгружали со склада готовую продукцию.
Водитель и сотрудник склада пытались сбить пламя, но огнетушители быстро закончились, и огонь перекинулся на крышу хранилища.
- Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы пожарной техники и 18 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Оперативные действия пожарных не позволили допустить распространение огня на производственную часть цеха.
В момент ЧП в здании находились 12 человек. Никто из них не пострадал. Люди самостоятельно смогли эвакуироваться до приезда пожарных.