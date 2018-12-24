«Закладывать много – опасно» Мэр Екатеринбурга нашел деньги на проектирование второй ветки метро

СЕГОДНЯ 18:41 2018-12-24T18:41:48+03:00

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Градоначальник Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в бюджете города на 2019 год заложена сумма на проектирование второй ветки метро. Сейчас к этому вопросу подключился полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

- Заложим в бюджете на следующий год небольшую строчку на начало рабочего проектирования. Закладывать всю сумму на проектирование опасно, поскольку, как мы знаем, каждый проект устаревает за 3 года, - рассказал Александр Высокинский в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний».

По словам главы города, к полноценному проектированию мэрия Екатеринбурга приступит. Как только Москва даст «принципиальное да» по этому вопросу.

Возможность получить вторую ветку метро у Екатеринбурга была перед голосованием по выбору города для проведения международной промышленной выставки «Экспо 2025». Однако мегаполис не выдержал конкуренции Осаки. После этого в мэрии не стали выделять средства на проектирование второй ветки. Однако сейчас мэрии изменил решение.