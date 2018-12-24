«Ему нравится»: бездомному пенсионеру из Полевского нашли жилье
В прошедшие выходные интернет облетела новость о 69-летнем Николае Жаворонкове, который по доброте душевной лишился квартиры и в морозы жил в гараже на улице Листопрокатчиков. Клич о помощи в социальных сетях запустила бывшая сотрудница полиции Эрика Ферсис. У мужчины практически не было теплых вещей и нормальных условий для проживания.
После этого пользователи интернета стали активно тиражировать видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Помощь пришла оперативно: в этот же день пенсионера из Полевского определили в модульный пункт, где оказывают срочные социальные услуги.
- Ему обязательно предоставят юридическую помощь и медицинское обслуживание, - заявили в департаменте информационной политики.
Пенсионеру обеспечили горячее питание. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Сейчас «Комсомолке» стали известны условия проживания бездомного мужчины. Он живет в отапливаемом помещении с оборудованной кухней, где есть холодильник и микроволновка. Тут же расположен санузел со стиральной машиной.
Пенсионеру предоставили горячее питание и теплые вещи. Он уже прошел осмотр у терапевта, сдал анализы, ему сделали ЭКГ и рентген.
- В дальнейшем сотрудниками комплексного центра совместно с администрацией города будет решаться вопрос по дальнейшему жизнеустройству Ивана Жаворонкова. По его словам, он очень доволен условиями проживания и питания в социальном центр, - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.