«Ему нравится»: бездомному пенсионеру из Полевского нашли жилье

СЕГОДНЯ 18:27 2018-12-24T18:27:27+03:00

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В прошедшие выходные интернет облетела новость о 69-летнем Николае Жаворонкове, который по доброте душевной лишился квартиры и в морозы жил в гараже на улице Листопрокатчиков. Клич о помощи в социальных сетях запустила бывшая сотрудница полиции Эрика Ферсис. У мужчины практически не было теплых вещей и нормальных условий для проживания.

После этого пользователи интернета стали активно тиражировать видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Помощь пришла оперативно: в этот же день пенсионера из Полевского определили в модульный пункт, где оказывают срочные социальные услуги.

- Ему обязательно предоставят юридическую помощь и медицинское обслуживание, - заявили в департаменте информационной политики.

Пенсионеру обеспечили горячее питание. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сейчас «Комсомолке» стали известны условия проживания бездомного мужчины. Он живет в отапливаемом помещении с оборудованной кухней, где есть холодильник и микроволновка. Тут же расположен санузел со стиральной машиной.

Пенсионеру предоставили горячее питание и теплые вещи. Он уже прошел осмотр у терапевта, сдал анализы, ему сделали ЭКГ и рентген.

- В дальнейшем сотрудниками комплексного центра совместно с администрацией города будет решаться вопрос по дальнейшему жизнеустройству Ивана Жаворонкова. По его словам, он очень доволен условиями проживания и питания в социальном центр, - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.