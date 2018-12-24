2018-12-24T16:40:03+03:00
Общество

Уральца, отказывавшегося лечить туберкулез, принудительно положили в больницу

Такое решение принял суд
Данил СВЕЧКОВ
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У мужчины была заразная форма болезни.У мужчины была заразная форма болезни.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудникам надзорного ведомства пришлось вмешаться в проблемы со здоровьем одного из жителей Екатеринбурга. Мужчина страдает от заразной формы туберкулеза, из-за чего представляет опасность для окружающих, отмечают в прокуратуре. Однако ложиться в больницу он отказывался.

- Данный гражданин не выполнял обязанности, возложенные на него законодателем, систематически уклонялся от лечения: неоднократно отказывался от госпитализации, не принимал медицинские препараты, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура через суд добилась принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезный диспансер.

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