В Екатеринбурге осудили пристава, которая требовала у должника-банкрота взятку

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-24T16:41:31+03:00

Женщина просила за работу 130 тысяч рублей, но теперь сама заплатит 800

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В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднице службы судебных приставов. Женщину признали виновной в покушении на получение взятки.

37-летней подсудимая вела дело по взысканию с коммерческой фирмы долга в 750 тысяч рублей. Однако, компания обанкротилась и платить ей было просто-напросто нечем. В таких случаях приставы прекращают производство в связи с невозможностью взыскания.

Но обвиняемая решила все-таки добиться с должника выплаты, правда деньги планировала положить себе в карман. Через подельников она передала представителю фирмы, что за прекращение производства возьмет 130 тысяч рублей.

- Поначалу представитель фирмы не соглашался, но когда подсудимая стала вызывать его в службу судебных приставов и официально предупреждать о возможных негативных последствиях неисполнения судебного решения о взыскании 750 тысяч рублей, должник согласился на передачу суммы взятки. Между тем, в дальнейшем он обратился в ФСБ, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Всех троих взяли с поличным при передачи денег.

Суд проговорил женщину к штрафу в 800 тысяч рублей, два ее сообщника заплатят по 1 миллиону.

- С начала 2018 года в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволено 2 работника, - отчитались в УФССП по Свердловской области. - Постоянная работа по профилактике коррупционных преступлений дает результаты. Так, в текущем году зарегистрировано 12 уведомлений от работников о фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений, по всем фактам проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий с участием подразделения по противодействию коррупции Управления.