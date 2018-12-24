2018-12-24T14:41:16+03:00
Политика

Свердловское правительство получит свои премии на месяц раньше

Кроме того, теперь на дополнительные выплаты нет лимита
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Губернатор Свердловской области подписал указ об изменении порядка выплат премий членам регионального правительства. Если раньше чиновники получали деньги за четвертый квартал в начале следующего года, то в этот раз это будет сделано уже в конце декабря.

- Премии за четвертый квартал текущего года выплачиваются во второй половине декабря текущего года, - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, теперь на премии членам правительства не существует лимита. Раньше сумма выплат не могда превышать 150% от оклада. Однако в октябре этого года глава региона отменил ограничения.

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