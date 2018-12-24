Бывший замглавы Екатеринбурга будет бороться с экстремизмом в УрФУ

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-24T13:28:55+03:00

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Бывший первый заместитель главы администрации Екатеринбурга теперь будет работать в Уральском федеральном университете имени Бориса Ельцина. Сергей Тушин возглавил в УрФУ Центр профилактики экстремизма. Об этом говорится на сайте вуза.

В новой должности у Сергея Тушина тоже будет, по сути, только один руководитель. Бывший вице-мэр будет подчиняться первому проректору Дмитрию Бугрову.

Ранее Сергей Тушин порядка 20 лет проработал в мэрии уральской столицы. Здесь он возглавлял информационно-аналитический департамент. После этого чиновник получил пост заместителя главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий.

Профессиональная деятельность Тушина в ратуше закончилась с назначением мэром Александра Высокинского.