Бывший замглавы Екатеринбурга будет бороться с экстремизмом в УрФУ
Бывший первый заместитель главы администрации Екатеринбурга теперь будет работать в Уральском федеральном университете имени Бориса Ельцина. Сергей Тушин возглавил в УрФУ Центр профилактики экстремизма. Об этом говорится на сайте вуза.
В новой должности у Сергея Тушина тоже будет, по сути, только один руководитель. Бывший вице-мэр будет подчиняться первому проректору Дмитрию Бугрову.
Ранее Сергей Тушин порядка 20 лет проработал в мэрии уральской столицы. Здесь он возглавлял информационно-аналитический департамент. После этого чиновник получил пост заместителя главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий.
Профессиональная деятельность Тушина в ратуше закончилась с назначением мэром Александра Высокинского.