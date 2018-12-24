В Верхней Пышме после модернизации открыли хирургический корпус

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-24T12:55:56+03:00

От прежнего корпуса, построенного в 1973 году, осталось только стены

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В Верхней Пышме сегодня после капитального ремонта и модернизации открыли хирургический корпус городской больницы. На реконструкцию отделения из областного бюджета было потрачено 211,5 миллионов рублей.

Фото: Департамент информполитики региона

- Оснащение корпуса первоклассным оборудованием позволит увеличить количество ежегодных операций, существенно расширить виды медпомощи, доступные жителям Верхней Пышмы, повысить качество послеоперационной реабилитации. Теперь больница соответствует самым высоким лечебным стандартам, - сказал губернатор региона.

Фото: Департамент информполитики региона

Хирургический корпус пережил буквально второе рождение. Здесь отремонтировали крышу, установили вентилируемый фасад, заменили все инженерные сети и лифты.

Внутри блок оснастили современным российским и импортным оборудованием: хирургическими столами, потолочными светильниками, операционными мониторами, наркозно-дыхательными аппаратами, а также новой комфортной для пациентов мебелью.