На Среднем Урале запустят горячие линии по новой системе вывоза мусора

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-24T15:24:49+03:00

Телефоны будут работать не только в будни, но и в дни новогодних и рождественских каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Региональные операторы Среднего Урала, которые будут заниматься сбором, вывозом и утилизацией мусора, откроют горячие линии. Телефоны начнут работать с 25 декабря и будут работать не только в будни, но и в дни новогодних и рождественских каникул.

Позвонив на горячию линию, уральцы смогут узнать о правилах содержания контейнерных площадок, уточнить данные по тарифам и пожаловаться на невывезенный мусор.

В Екатеринбурге вывозов отходов будет заниматься «Специавтобаза»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефон Call-центров региональных операторов:

- для жителей Екатеринбурга и населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ЕМУП «Спецавтобаза», - 8-800-775-00-96.

- для жителей Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле (ООО «Рифей») - 8-800-250-60-06.

- жителей Западной зоны с центром в Первоуральске (ООО «ТБО «Экосервис») - 8-800-100-89-54.

С 1 января все полномочия по сбору, вывозу и утилизации накапливаемых в муниципалитетах области коммунальных отходов переходят к региональным операторам.

Уральцы смогут узнать о правилах содержания контейнеров, уточнить тарифы и пожаловаться на невывезенный мусорФото: Алексей БУЛАТОВ

- Задача - организовать работу качественно и эффективно, с неукоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. Самое пристальное внимание вопросам должно быть уделено в предстоящие праздники, когда из-за продолжительного и массового пребывания людей дома объемы мусора больше обычного. Грязь и переполненные контейнеры на площадках для мусора недопустимы, - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

При температуре ниже 5 градусов вывоз мусора должен осуществляться не реже раза в три дня, при температуре выше 5 радусов - в течение суток.