2018-12-24T11:58:55+03:00
Общество

Свердловчанка полгода тратила пенсию своего ребенка, живущего в детском доме

Эти деньги малышу перечисляли в связи со смертью его отца
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщину обязали вернуть деньги, а кроме того, лишили родительских правЖенщину обязали вернуть деньги, а кроме того, лишили родительских правФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижнего Тагила уличила местную жительницу в растрате чужих денег. До недавнего времени у женщины была семья: муж и 6-летний ребенок. Правда, оба они ей были неинтересны, поэтому мужчина взял воспитание малыша на себя.

Однако в декабря прошлого года глава семейства умер и, поскольку мать не занималась ребенком, его определили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

- В период нахождения ребенка в детском доме на протяжении полугода пенсия, назначенная ему по потере кормильца, перечислялась матери. Однако, в связи с тем, что фактический уход и содержание малолетнего осуществляло государственное учреждение, использование матерью денег являлось незаконным. При этом, полученные средства женщина добровольно не вернула и о нахождении ребенка в детском доме Пенсионный фонд не уведомила, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство подало в суд иск о взыскании с матери незаконно полученных средств. Кроме того, прокуратура просила суд лишить женщину родительских прав и взыскать с нее алименты, так как горе-мать не занималась воспитание ребенка. Все требования удовлетворены.

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