2018-12-24T11:18:43+03:00
Общество

В Сургуте поймали тагильского бизнесмена, обокравшего челябинских металлургов на 11 миллионов

На севере мужчина прятался пять лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Горе-предпринимателю грозит штраф, трудотерапия или до шести лет колонииГоре-предпринимателю грозит штраф, трудотерапия или до шести лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле завершилось расследование в отношении 42-летнего местного бизнесмена, объявленного пять лет назад в федеральный розыск.

Еще в 2013 году предприниматель обманул челябинскую металлургическую компанию на 11 миллионов рублей. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, недобросовестный коммерсант заключил договор с предприятием из столицы Южного Урала на поставку 50 тонн щебня для нужд производства в Тюменской области. Предприниматель обязался перечислить деньги за отгруженную продукцию, но не сделал этого.

Используя служебное положение, мужчина перевел поставщику лишь часть денег, а большую часть забрал себе. Жадного бизнесмена вычислили, но до решения суда оставили под подпиской о невыезде. Коммерсант этим воспользовался и сбежал. Найти его удалось спустя пять лет.

- Он был задержан сотрудниками полиции в Сургуте, где долгое время проживал на съемных квартирах. Сейчас задержанный помещен в следственный изолятор, - прокомментировал полковник Горелых.

Обвиняемый уже добровольно возместил 100 тысяч ущерба.

- Возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере», - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Горе-предпринимателю грозит штраф, трудотерапия или до шести лет колонии.

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