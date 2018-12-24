Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия
На этой неделе в Екатеринбурге будет под -30
Дети, которые все же придут на занятия, будут учиться по расписанию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с понижением температуры на Среднем Урале, чиновники решили напомнить детям и их родителям, при каких морозах школьники могут не посещать занятия.
- Ученики 1-4 классов при температуре воздуха -28 градусов без ветра, -25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек).
- Ученики 5-9 классов при температуре воздуха -30 градусов без ветра, -28 градусов с ветром.
- Учащиеся 10-11 классов при температуре -32 градуса без ветра, -30 градусов с ветром.
Дети, которые все же придут на занятия, будут учиться по расписанию. Отметим, что сегодня утром в Екатеринбурге столбик термометра опустился до -26.