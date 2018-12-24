Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-24T10:30:05+03:00

Дети, которые все же придут на занятия, будут учиться по расписанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Екатеринбурге будет под -30

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В связи с понижением температуры на Среднем Урале, чиновники решили напомнить детям и их родителям, при каких морозах школьники могут не посещать занятия.

- Ученики 1-4 классов при температуре воздуха -28 градусов без ветра, -25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек).

- Ученики 5-9 классов при температуре воздуха -30 градусов без ветра, -28 градусов с ветром.

- Учащиеся 10-11 классов при температуре -32 градуса без ветра, -30 градусов с ветром.

Дети, которые все же придут на занятия, будут учиться по расписанию. Отметим, что сегодня утром в Екатеринбурге столбик термометра опустился до -26.