2018-12-24T10:05:26+03:00
Общество

В Кургане требуют отставки депутата Гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина

За уход Андрея Пирожкова уже создали петицию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: страница Андрея Пирожкова в соцсетиФото: страница Андрея Пирожкова в соцсети
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В Кургана потребовали отставки депутата Гордумы Екатеринбурга. Жителей соседней области возмутили слова Андрея Пирожкова о том, что Сталин является «олицетворением справедливости».

- На фоне ничтожества и мерзости нашего руководства фигура Сталина встает в исполинский рост и заслоняет собой всю оставшуюся историю. Вот когда у нас появится разумное руководство, Сталин уйдет в историю. Но не раньше. Я боюсь, что это новое руководство окажется в такой ситуации, что ему придется применять не только цивилизованные нормы поведения Сталина, но и то, за что мы сегодня его порицаем. Потому что другого выхода не будет, как этого выхода не было в двадцатые и в тридцатые годы, - писал на странице в соцсети Пирожков.

Слова чиновника настолько возмутили курганцев, что преподаватель местного университета Дмитрий Фельдшеров даже создал петицию с требованием забрать у депутата мандат.

- Считаю недопустимым исполнение обязанностей депутата Екатеринбургской городской Думы гражданином России, который откровенно оправдывает сталинизм, - сказал курганский педагог.

Андрей Пирожков уже не первый раз оказывается в центре скандала. Сначала недовольство общественности вызвали слова депутата о том, что «ГУЛАГ - хорошая вещь, на самом деле». После этого люди возмутились предложению донаименовать в честь Иосифа Виссарионовича аэропорт «Кольцово».

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