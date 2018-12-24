В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-24T09:32:45+03:00

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В Красноуральске под суд пойдет местный 37-летний житель, обвиняемый в жестоком обращении с животным.

Мужчина, будучи сильно пьян, забил до смерти колуном соседскую собаку по клике Жорик. Обвиняемый нанес псу, охранявшему дом в будке у ворот, не менее 10 ударов по голове. От полученных травм животное погибл.

- Обвиняемый вину признал, пояснив, что убил собаку за то, что та его укусила, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание за тяжкое и особо тяжкое преступление, из мест лишения свободы освободился в ноябре 2017 года.

Живодеру грозит до трех лет колонии.