2018-12-24T08:44:13+03:00
Общество

В Тугулыме под суд пойдет пара, которая обворовывала пенсионеров с помощью денег из банка приколов

Обвиняемым грозит до пяти лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Жертвами подельников стали две бабушкиЖертвами подельников стали две бабушкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два жителя Тугулыма могут оказаться за решеткой за попытки нажиться на пенсионерах. 40-летнего мужчину и 32-летнюю женщину обвиняют в краже по предварительному сговору.

Преступный план пара разработала заранее, а после отправилась с ним в Ирбит. Женщина заходила в местные банки, где выискивала пенсионерок, снимавших деньги. После этого дама сообщала подельнику, дежурившему на улице, приметы бабушек и суммы снятых ими наличных.

Мужчина незаметно бросал перед потерпевшей пакет с купюрами в 1000 рублей с надписью «Билет банка приколов». Когда жертва поднимала его, к ней подходила обвиняемая и предлагала разделить находку.

- Тут же подбегал мужчина, который сообщал о потере крупной суммы и требовал у женщин показать имеющиеся у них деньги. В момент осмотра мужчина злоумышленник незаметно похищал часть денег жертвы и, забрав свой пакет с якобы настоящими деньгами, уходил. Лишь оказавшись дома и успокоившись, пенсионеры обнаруживали кражу, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По описанной схеме подельники обокрали двух пожилых женщин на 28 тысяч рублей. Теперь паре грозит до пяти лет колонии.

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