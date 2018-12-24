В Тугулыме под суд пойдет пара, которая обворовывала пенсионеров с помощью денег из банка приколов
Два жителя Тугулыма могут оказаться за решеткой за попытки нажиться на пенсионерах. 40-летнего мужчину и 32-летнюю женщину обвиняют в краже по предварительному сговору.
Преступный план пара разработала заранее, а после отправилась с ним в Ирбит. Женщина заходила в местные банки, где выискивала пенсионерок, снимавших деньги. После этого дама сообщала подельнику, дежурившему на улице, приметы бабушек и суммы снятых ими наличных.
Мужчина незаметно бросал перед потерпевшей пакет с купюрами в 1000 рублей с надписью «Билет банка приколов». Когда жертва поднимала его, к ней подходила обвиняемая и предлагала разделить находку.
- Тут же подбегал мужчина, который сообщал о потере крупной суммы и требовал у женщин показать имеющиеся у них деньги. В момент осмотра мужчина злоумышленник незаметно похищал часть денег жертвы и, забрав свой пакет с якобы настоящими деньгами, уходил. Лишь оказавшись дома и успокоившись, пенсионеры обнаруживали кражу, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По описанной схеме подельники обокрали двух пожилых женщин на 28 тысяч рублей. Теперь паре грозит до пяти лет колонии.