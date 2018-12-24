Уралец за долги по кредиту лишился грузовика
Мужчина оставил автомобиль в залог
Фото: УФССП по Свердловской области
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Житель Каменск-Уральского не смог расплатиться с банком и остался без автомобиля. Чтобы мужчине одобрили кредит, он оставил в залог свой грузовик. К сожалению, выплатить деньги, уралец так и не смог, накопив долг в 160 тысяч рублей.
- В связи с чем, судебным приставом был совершен выход в адрес должника и составлен акт описи и ареста автомобиля марки АФ-474300. Машина оставлена на хранение представителю взыскателя, - сообщили в УФССП по Свердловской области.
Если в установленный срок мужчина не закроет кредит, грузовик продадут на торгах в счет погашения долга.