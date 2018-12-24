2018-12-24T07:52:37+03:00
Общество

Уралец за долги по кредиту лишился грузовика

Мужчина оставил автомобиль в залог
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

Житель Каменск-Уральского не смог расплатиться с банком и остался без автомобиля. Чтобы мужчине одобрили кредит, он оставил в залог свой грузовик. К сожалению, выплатить деньги, уралец так и не смог, накопив долг в 160 тысяч рублей.

- В связи с чем, судебным приставом был совершен выход в адрес должника и составлен акт описи и ареста автомобиля марки АФ-474300. Машина оставлена на хранение представителю взыскателя, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Если в установленный срок мужчина не закроет кредит, грузовик продадут на торгах в счет погашения долга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похолодает до -32: свердловчан ждет неделя аномальных морозов
Три столетия и пять стран: в Оперном театре Екатеринбурга стартовали рождественские концерты
В Екатеринбурге на станции метро «площадь 1905 года» умерла женщина
Свердловские власти нашли дом для пенсионера из Полевского, живущего в гараже
Это попадет в музей: В Екатеринбурге известный дизайнер представит новогоднюю коллекцию
В Екатеринбурге сгорела иномарка «Renault Duster»
Депутат Госдумы предложил закрыть исправительные колонии в Нижнем Тагиле
«Представляли Свердловскую область»: семья из Качканара заняла призовое место в спортивном фестивале среди стран СНГ
На Урале надзиратели колоний и следователи СИЗО сразились в «Counter-Strike»
Свердловских автомобилистов предупреждают об аномальных морозах до -32 градусов
Ушла из-за ссоры с матерью: в Екатеринбурге спустя две недели нашли пропавшую студентку
«Это правильное дело»: мэр Екатеринбурга поздравил детей и ветеранов, переодевшись в Деда Мороза
Два уральских ученых за свои разработки получат от Правительства РФ по два миллиона рублей
Депутаты Екатеринбурга навестили киоскеров-нарушителей
В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнего юношу
В Екатеринбурге станцию метро закрыли из-за продуктов с новогоднего корпоратива
В них горит огнем рок-н-ролл: Настя Полева помогла активистам добиться аллеи Кормильцева в Екатеринбурге