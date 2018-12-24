Похолодает до -32: свердловчан ждет неделя аномальных морозов

СЕГОДНЯ 07:11 2018-12-24T07:11:23+03:00

Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов

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На Средний Урал пришли настоящие зимние морозы. При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителей региона ждут не просто холода, а аномальные. До 27 декабря местами температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Но Екатеринбургу пока это не грозит.

В столице Урал в понедельник, 24 декабря, днем ожидается -19, -21 градус, переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 25 декабря, днем температура воздуха составит -16, -18 градусов, ночью -19, -21. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В среду, 26 декабря, днем будет -19, -21 градус, ночью -21, -23. Переменная облачность, без осадков.

В северной части области возможны заморозки до -32 и даже -40 градусов.